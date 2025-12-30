シグナルセクション
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
26 (48.14%)
損失トレード:
28 (51.85%)
ベストトレード:
202.21 USD
最悪のトレード:
-562.00 USD
総利益:
2 471.78 USD (84 679 pips)
総損失:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
最大連続の勝ち:
3 (228.00 USD)
最大連続利益:
343.15 USD (2)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
24 (44.44%)
短いトレード:
30 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-9.47 USD
平均利益:
95.07 USD
平均損失:
-106.55 USD
最大連続の負け:
7 (-467.37 USD)
最大連続損失:
-562.00 USD (1)
月間成長:
-3.16%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.63 USD
最大の:
672.89 USD (6.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +202.21 USD
最悪のトレード: -562 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +228.00 USD
最大連続損失: -467.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlazeMarkets-Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

