- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
26 (48.14%)
損失トレード:
28 (51.85%)
ベストトレード:
202.21 USD
最悪のトレード:
-562.00 USD
総利益:
2 471.78 USD (84 679 pips)
総損失:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
最大連続の勝ち:
3 (228.00 USD)
最大連続利益:
343.15 USD (2)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
24 (44.44%)
短いトレード:
30 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-9.47 USD
平均利益:
95.07 USD
平均損失:
-106.55 USD
最大連続の負け:
7 (-467.37 USD)
最大連続損失:
-562.00 USD (1)
月間成長:
-3.16%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.63 USD
最大の:
672.89 USD (6.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +202.21 USD
最悪のトレード: -562 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +228.00 USD
最大連続損失: -467.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlazeMarkets-Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
