SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Vcdgre452
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
26 (48.14%)
Transacciones Irrentables:
28 (51.85%)
Mejor transacción:
202.21 USD
Peor transacción:
-562.00 USD
Beneficio Bruto:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (228.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
343.15 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.76
Transacciones Largas:
24 (44.44%)
Transacciones Cortas:
30 (55.56%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-9.47 USD
Beneficio medio:
95.07 USD
Pérdidas medias:
-106.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-467.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-562.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.16%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
511.63 USD
Máxima:
672.89 USD (6.62%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +202.21 USD
Peor transacción: -562 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +228.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -467.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlazeMarkets-Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada