- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
26 (48.14%)
손실 거래:
28 (51.85%)
최고의 거래:
202.21 USD
최악의 거래:
-562.00 USD
총 수익:
2 471.78 USD (84 679 pips)
총 손실:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
연속 최대 이익:
3 (228.00 USD)
연속 최대 이익:
343.15 USD (2)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-0.76
롱(주식매수):
24 (44.44%)
숏(주식차입매도):
30 (55.56%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-9.47 USD
평균 이익:
95.07 USD
평균 손실:
-106.55 USD
연속 최대 손실:
7 (-467.37 USD)
연속 최대 손실:
-562.00 USD (1)
월별 성장률:
-3.97%
연간 예측:
-48.20%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
511.63 USD
최대한의:
672.89 USD (6.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.62% (672.89 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +202.21 USD
최악의 거래: -562 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +228.00 USD
연속 최대 손실: -467.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlazeMarkets-Real Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음