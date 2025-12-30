SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Vcdgre452
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
26 (48.14%)
Perte trades:
28 (51.85%)
Meilleure transaction:
202.21 USD
Pire transaction:
-562.00 USD
Bénéfice brut:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Perte brute:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (228.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
343.15 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.76
Longs trades:
24 (44.44%)
Courts trades:
30 (55.56%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-9.47 USD
Bénéfice moyen:
95.07 USD
Perte moyenne:
-106.55 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-467.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-562.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-3.16%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
511.63 USD
Maximal:
672.89 USD (6.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +202.21 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +228.00 USD
Perte consécutive maximale: -467.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlazeMarkets-Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire