SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Vcdgre452
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
26 (48.14%)
Verlusttrades:
28 (51.85%)
Bester Trade:
202.21 USD
Schlechtester Trade:
-562.00 USD
Bruttoprofit:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Bruttoverlust:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (228.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
343.15 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.76
Long-Positionen:
24 (44.44%)
Short-Positionen:
30 (55.56%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
95.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-467.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-562.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.16%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
511.63 USD
Maximaler:
672.89 USD (6.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +202.21 USD
Schlechtester Trade: -562 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +228.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -467.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlazeMarkets-Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen