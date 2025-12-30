- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
26 (48.14%)
Negociações com perda:
28 (51.85%)
Melhor negociação:
202.21 USD
Pior negociação:
-562.00 USD
Lucro bruto:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Perda bruta:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (228.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
343.15 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
24 (44.44%)
Negociações curtas:
30 (55.56%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-9.47 USD
Lucro médio:
95.07 USD
Perda média:
-106.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-467.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-562.00 USD (1)
Crescimento mensal:
-3.16%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.63 USD
Máximo:
672.89 USD (6.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlazeMarkets-Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
