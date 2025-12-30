SinaisSeções
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
26 (48.14%)
Negociações com perda:
28 (51.85%)
Melhor negociação:
202.21 USD
Pior negociação:
-562.00 USD
Lucro bruto:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Perda bruta:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (228.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
343.15 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
24 (44.44%)
Negociações curtas:
30 (55.56%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-9.47 USD
Lucro médio:
95.07 USD
Perda média:
-106.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-467.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-562.00 USD (1)
Crescimento mensal:
-3.16%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.63 USD
Máximo:
672.89 USD (6.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +202.21 USD
Pior negociação: -562 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +228.00 USD
Máxima perda consecutiva: -467.37 USD

