交易:
54
盈利交易:
26 (48.14%)
亏损交易:
28 (51.85%)
最好交易:
202.21 USD
最差交易:
-562.00 USD
毛利:
2 471.78 USD (84 679 pips)
毛利亏损:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
最大连续赢利:
3 (228.00 USD)
最大连续盈利:
343.15 USD (2)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.76
长期交易:
24 (44.44%)
短期交易:
30 (55.56%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-9.47 USD
平均利润:
95.07 USD
平均损失:
-106.55 USD
最大连续失误:
7 (-467.37 USD)
最大连续亏损:
-562.00 USD (1)
每月增长:
-3.16%
年度预测:
0.00%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
511.63 USD
最大值:
672.89 USD (6.62%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.21 USD
最差交易: -562 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +228.00 USD
最大连续亏损: -467.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlazeMarkets-Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
