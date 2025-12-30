СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Vcdgre452
Rodrigo Arana Garcia

Vcdgre452

Rodrigo Arana Garcia
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
0%
BlazeMarkets-Real Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
26 (48.14%)
Убыточных трейдов:
28 (51.85%)
Лучший трейд:
202.21 USD
Худший трейд:
-562.00 USD
Общая прибыль:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Общий убыток:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (228.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.15 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
24 (44.44%)
Коротких трейдов:
30 (55.56%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-9.47 USD
Средняя прибыль:
95.07 USD
Средний убыток:
-106.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-467.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.16%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.63 USD
Максимальная:
672.89 USD (6.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 37
XAUUSD 12
EURJPY 4
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -106
XAUUSD -396
EURJPY -10
BTCUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 34
XAUUSD -911
EURJPY 2
BTCUSD 77K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.21 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +228.00 USD
Макс. убыток в серии: -467.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlazeMarkets-Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
