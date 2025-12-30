- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
26 (48.14%)
Убыточных трейдов:
28 (51.85%)
Лучший трейд:
202.21 USD
Худший трейд:
-562.00 USD
Общая прибыль:
2 471.78 USD (84 679 pips)
Общий убыток:
-2 983.41 USD (8 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (228.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.15 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
24 (44.44%)
Коротких трейдов:
30 (55.56%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-9.47 USD
Средняя прибыль:
95.07 USD
Средний убыток:
-106.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-467.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.16%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.63 USD
Максимальная:
672.89 USD (6.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-106
|XAUUSD
|-396
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|-911
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +202.21 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +228.00 USD
Макс. убыток в серии: -467.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlazeMarkets-Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
