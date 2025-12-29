- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
3.07 AUD
En kötü işlem:
-3.23 AUD
Brüt kâr:
15.84 AUD (264 pips)
Brüt zarar:
-3.23 AUD (37 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.84 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
15.84 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
3.63%
Maks. mevduat yükü:
66.87%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.90
Beklenen getiri:
1.40 AUD
Ortalama kâr:
1.98 AUD
Ortalama zarar:
-3.23 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.23 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.23 AUD (1)
Aylık büyüme:
3.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.23 AUD
Maksimum:
3.23 AUD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
2.08% (8.51 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF.a
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF.a
|227
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.07 AUD
En kötü işlem: -3 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.84 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3.23 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
İnceleme yok
