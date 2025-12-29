SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Morgen Sniper FX
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
3.07 AUD
En kötü işlem:
-3.23 AUD
Brüt kâr:
15.84 AUD (264 pips)
Brüt zarar:
-3.23 AUD (37 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.84 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
15.84 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
3.63%
Maks. mevduat yükü:
66.87%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.90
Beklenen getiri:
1.40 AUD
Ortalama kâr:
1.98 AUD
Ortalama zarar:
-3.23 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.23 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.23 AUD (1)
Aylık büyüme:
3.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.23 AUD
Maksimum:
3.23 AUD (0.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
2.08% (8.51 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF.a 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF.a 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF.a 227
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.07 AUD
En kötü işlem: -3 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.84 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3.23 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
İnceleme yok
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Morgen Sniper FX
Ayda 55 USD
3%
0
0
USD
413
AUD
1
100%
9
88%
4%
4.90
1.40
AUD
2%
1:30
