Signale / MetaTrader 4 / Morgen Sniper FX
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
9 (90.00%)
Verlusttrades:
1 (10.00%)
Bester Trade:
3.07 AUD
Schlechtester Trade:
-3.23 AUD
Bruttoprofit:
18.58 AUD (305 pips)
Bruttoverlust:
-3.23 AUD (37 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.58 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.58 AUD (9)
Sharpe Ratio:
0.85
Trading-Aktivität:
4.97%
Max deposit load:
66.87%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
10 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.75
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.06 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.23 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-3.23 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.23 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
3.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.23 AUD
Maximaler:
3.23 AUD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
2.40% (9.89 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF.a 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF.a 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF.a 268
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.07 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.58 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.23 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-MT4-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Keine Bewertungen
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Morgen Sniper FX
55 USD pro Monat
4%
0
0
USD
415
AUD
1
100%
10
90%
5%
5.75
1.54
AUD
2%
1:30
Kopieren

