Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
9 (90.00%)
Verlusttrades:
1 (10.00%)
Bester Trade:
3.07 AUD
Schlechtester Trade:
-3.23 AUD
Bruttoprofit:
18.58 AUD (305 pips)
Bruttoverlust:
-3.23 AUD (37 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.58 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.58 AUD (9)
Sharpe Ratio:
0.85
Trading-Aktivität:
4.97%
Max deposit load:
66.87%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
10 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.75
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.06 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.23 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-3.23 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.23 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
3.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.23 AUD
Maximaler:
3.23 AUD (0.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
2.40% (9.89 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Bester Trade: +3.07 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.58 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.23 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-MT4-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Keine Bewertungen
