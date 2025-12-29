SinaisSeções
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
3.07 AUD
Pior negociação:
-3.23 AUD
Lucro bruto:
18.58 AUD (305 pips)
Perda bruta:
-3.23 AUD (37 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.58 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
18.58 AUD (9)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
4.97%
Depósito máximo carregado:
66.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.75
Valor esperado:
1.54 AUD
Lucro médio:
2.06 AUD
Perda média:
-3.23 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.23 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-3.23 AUD (1)
Crescimento mensal:
3.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.23 AUD
Máximo:
3.23 AUD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (9.89 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF.a 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF.a 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF.a 268
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.07 AUD
Pior negociação: -3 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.58 AUD
Máxima perda consecutiva: -3.23 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-MT4-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Sem comentários
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Morgen Sniper FX
55 USD por mês
4%
0
0
USD
415
AUD
1
100%
10
90%
5%
5.75
1.54
AUD
2%
1:30
Copiar

