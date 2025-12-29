- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
3.07 AUD
Pior negociação:
-3.23 AUD
Lucro bruto:
18.58 AUD (305 pips)
Perda bruta:
-3.23 AUD (37 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.58 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
18.58 AUD (9)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
4.97%
Depósito máximo carregado:
66.87%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.75
Valor esperado:
1.54 AUD
Lucro médio:
2.06 AUD
Perda média:
-3.23 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.23 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-3.23 AUD (1)
Crescimento mensal:
3.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.23 AUD
Máximo:
3.23 AUD (0.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
2.40% (9.89 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.07 AUD
Pior negociação: -3 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +18.58 AUD
Máxima perda consecutiva: -3.23 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-MT4-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
