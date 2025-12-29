СигналыРазделы
Morgen Sniper FX
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
3.07 AUD
Худший трейд:
-3.23 AUD
Общая прибыль:
18.58 AUD (305 pips)
Общий убыток:
-3.23 AUD (37 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.58 AUD)
Макс. прибыль в серии:
18.58 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
4.97%
Макс. загрузка депозита:
66.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.75
Мат. ожидание:
1.54 AUD
Средняя прибыль:
2.06 AUD
Средний убыток:
-3.23 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.23 AUD)
Макс. убыток в серии:
-3.23 AUD (1)
Прирост в месяц:
3.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.23 AUD
Максимальная:
3.23 AUD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
2.40% (9.89 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF.a 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF.a 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF.a 268
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.07 AUD
Худший трейд: -3 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.58 AUD
Макс. убыток в серии: -3.23 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-MT4-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Нет отзывов
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
