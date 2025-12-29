- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
3.07 AUD
Худший трейд:
-3.23 AUD
Общая прибыль:
18.58 AUD (305 pips)
Общий убыток:
-3.23 AUD (37 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.58 AUD)
Макс. прибыль в серии:
18.58 AUD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
4.97%
Макс. загрузка депозита:
66.87%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.75
Мат. ожидание:
1.54 AUD
Средняя прибыль:
2.06 AUD
Средний убыток:
-3.23 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.23 AUD)
Макс. убыток в серии:
-3.23 AUD (1)
Прирост в месяц:
3.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.23 AUD
Максимальная:
3.23 AUD (0.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
2.40% (9.89 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.07 AUD
Худший трейд: -3 AUD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.58 AUD
Макс. убыток в серии: -3.23 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-MT4-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Нет отзывов
