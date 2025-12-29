SegnaliSezioni
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
3.07 AUD
Worst Trade:
-3.23 AUD
Profitto lordo:
15.84 AUD (264 pips)
Perdita lorda:
-3.23 AUD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.84 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
15.84 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
3.63%
Massimo carico di deposito:
66.87%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.90
Profitto previsto:
1.40 AUD
Profitto medio:
1.98 AUD
Perdita media:
-3.23 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.23 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3.23 AUD (1)
Crescita mensile:
3.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.23 AUD
Massimale:
3.23 AUD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
2.08% (8.51 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF.a 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF.a 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF.a 227
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.07 AUD
Worst Trade: -3 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.84 AUD
Massima perdita consecutiva: -3.23 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
