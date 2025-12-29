- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
3.07 AUD
Worst Trade:
-3.23 AUD
Profitto lordo:
15.84 AUD (264 pips)
Perdita lorda:
-3.23 AUD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (15.84 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
15.84 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
3.63%
Massimo carico di deposito:
66.87%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.90
Profitto previsto:
1.40 AUD
Profitto medio:
1.98 AUD
Perdita media:
-3.23 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.23 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3.23 AUD (1)
Crescita mensile:
3.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.23 AUD
Massimale:
3.23 AUD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
2.08% (8.51 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF.a
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF.a
|227
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Non ci sono recensioni
