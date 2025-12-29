- 成长
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
3.07 AUD
最差交易:
-3.23 AUD
毛利:
18.58 AUD (305 pips)
毛利亏损:
-3.23 AUD (37 pips)
最大连续赢利:
9 (18.58 AUD)
最大连续盈利:
18.58 AUD (9)
夏普比率:
0.85
交易活动:
4.97%
最大入金加载:
66.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.75
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.75
预期回报:
1.54 AUD
平均利润:
2.06 AUD
平均损失:
-3.23 AUD
最大连续失误:
1 (-3.23 AUD)
最大连续亏损:
-3.23 AUD (1)
每月增长:
3.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.23 AUD
最大值:
3.23 AUD (0.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
2.40% (9.89 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.07 AUD
最差交易: -3 AUD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.58 AUD
最大连续亏损: -3.23 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-MT4-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
