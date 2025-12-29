シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Morgen Sniper FX
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
3.07 AUD
最悪のトレード:
-3.23 AUD
総利益:
18.58 AUD (305 pips)
総損失:
-3.23 AUD (37 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.58 AUD)
最大連続利益:
18.58 AUD (9)
シャープレシオ:
0.85
取引アクティビティ:
4.97%
最大入金額:
66.87%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.75
期待されたペイオフ:
1.54 AUD
平均利益:
2.06 AUD
平均損失:
-3.23 AUD
最大連続の負け:
1 (-3.23 AUD)
最大連続損失:
-3.23 AUD (1)
月間成長:
3.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.23 AUD
最大の:
3.23 AUD (0.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
2.40% (9.89 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCHF.a 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCHF.a 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCHF.a 268
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.07 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.58 AUD
最大連続損失: -3.23 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-MT4-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
レビューなし
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Morgen Sniper FX
55 USD/月
4%
0
0
USD
415
AUD
1
100%
10
90%
5%
5.75
1.54
AUD
2%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください