- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
3.07 AUD
最悪のトレード:
-3.23 AUD
総利益:
18.58 AUD (305 pips)
総損失:
-3.23 AUD (37 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.58 AUD)
最大連続利益:
18.58 AUD (9)
シャープレシオ:
0.85
取引アクティビティ:
4.97%
最大入金額:
66.87%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.75
期待されたペイオフ:
1.54 AUD
平均利益:
2.06 AUD
平均損失:
-3.23 AUD
最大連続の負け:
1 (-3.23 AUD)
最大連続損失:
-3.23 AUD (1)
月間成長:
3.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.23 AUD
最大の:
3.23 AUD (0.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
2.40% (9.89 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.07 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +18.58 AUD
最大連続損失: -3.23 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-MT4-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
55 USD/月
4%
0
0
USD
USD
415
AUD
AUD
1
100%
10
90%
5%
5.75
1.54
AUD
AUD
2%
1:30