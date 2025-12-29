- Incremento
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
9 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (10.00%)
Mejor transacción:
3.07 AUD
Peor transacción:
-3.23 AUD
Beneficio Bruto:
18.58 AUD (305 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.23 AUD (37 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.58 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.58 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
4.97%
Carga máxima del depósito:
66.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
10 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.75
Beneficio Esperado:
1.54 AUD
Beneficio medio:
2.06 AUD
Pérdidas medias:
-3.23 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.23 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.23 AUD (1)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.23 AUD
Máxima:
3.23 AUD (0.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
2.40% (9.89 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCHF.a
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCHF.a
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCHF.a
|268
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.07 AUD
Peor transacción: -3 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.58 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.23 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-MT4-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
No hay comentarios
