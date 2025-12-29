SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Morgen Sniper FX
Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
9 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (10.00%)
Mejor transacción:
3.07 AUD
Peor transacción:
-3.23 AUD
Beneficio Bruto:
18.58 AUD (305 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.23 AUD (37 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.58 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.58 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
4.97%
Carga máxima del depósito:
66.87%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
10 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.75
Beneficio Esperado:
1.54 AUD
Beneficio medio:
2.06 AUD
Pérdidas medias:
-3.23 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.23 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.23 AUD (1)
Crecimiento al mes:
3.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.23 AUD
Máxima:
3.23 AUD (0.81%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
2.40% (9.89 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF.a 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF.a 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF.a 268
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.07 AUD
Peor transacción: -3 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.58 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.23 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-MT4-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
