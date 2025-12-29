- Croissance
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
3.07 AUD
Pire transaction:
-3.23 AUD
Bénéfice brut:
15.84 AUD (264 pips)
Perte brute:
-3.23 AUD (37 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (15.84 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.84 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
3.63%
Charge de dépôt maximale:
66.87%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
9 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.90
Rendement attendu:
1.40 AUD
Bénéfice moyen:
1.98 AUD
Perte moyenne:
-3.23 AUD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.23 AUD)
Perte consécutive maximale:
-3.23 AUD (1)
Croissance mensuelle:
3.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.23 AUD
Maximal:
3.23 AUD (0.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
2.08% (8.51 AUD)
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker
Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance
Maximum Positions : 1
Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.
When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
