Budiman Budiman

Morgen Sniper FX

Budiman Budiman
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
55 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
3.07 AUD
Pire transaction:
-3.23 AUD
Bénéfice brut:
15.84 AUD (264 pips)
Perte brute:
-3.23 AUD (37 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (15.84 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.84 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
3.63%
Charge de dépôt maximale:
66.87%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
9 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.90
Rendement attendu:
1.40 AUD
Bénéfice moyen:
1.98 AUD
Perte moyenne:
-3.23 AUD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.23 AUD)
Perte consécutive maximale:
-3.23 AUD (1)
Croissance mensuelle:
3.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.23 AUD
Maximal:
3.23 AUD (0.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
2.08% (8.51 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF.a 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF.a 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF.a 227
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.07 AUD
Pire transaction: -3 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +15.84 AUD
Perte consécutive maximale: -3.23 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My system use is based on manual technical analysis and expert advisor with a combination of my indicators.
This strategy does not use dangerous trading methods like martingale, grid, etc.
All transactions are always protected by a stop Loss and take profit with hidden SL/TP.
## The maximum trade position is only 1 position. ##
I suggest using the ICMarkets broker

Minimum deposit: $100, starting lot: 0.01
Leverage : 1:30
Stop loss per trade: 1-10% of balance 
Maximum Positions : 1


Don't Follow my signal if you don't understand the risks of trading, your money will be gone in an instant.

When you subscribe, everything is your responsibility. "^_^V
Aucun avis
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 10:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 10:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Morgen Sniper FX
55 USD par mois
3%
0
0
USD
413
AUD
1
100%
9
88%
4%
4.90
1.40
AUD
2%
1:30
