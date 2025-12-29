SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MOMANTIC PRO 30000
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 076
Kârla kapanan işlemler:
1 558 (75.04%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (24.95%)
En iyi işlem:
957.48 USD
En kötü işlem:
-830.13 USD
Brüt kâr:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Brüt zarar:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (300.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 658.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
42.99
Alış işlemleri:
1 558 (75.05%)
Satış işlemleri:
518 (24.95%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
19.56 USD
Ortalama kâr:
52.75 USD
Ortalama zarar:
-80.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-263.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-858.48 USD (2)
Aylık büyüme:
4.39%
Yıllık tahmin:
53.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
944.58 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (830.13 USD)
Varlığa göre:
1.57% (1 108.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +957.48 USD
En kötü işlem: -830 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +300.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "M4Markets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MOMANTIC PRO 30000
Ayda 100 USD
135%
0
0
USD
71K
USD
51
99%
2 076
75%
100%
1.97
19.56
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.