- 자본
- 축소
트레이드:
2 088
이익 거래:
1 569 (75.14%)
손실 거래:
519 (24.86%)
최고의 거래:
957.48 USD
최악의 거래:
-830.13 USD
총 수익:
82 676.48 USD (320 556 pips)
총 손실:
-41 584.07 USD (237 328 pips)
연속 최대 이익:
23 (300.49 USD)
연속 최대 이익:
1 658.65 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.35%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
43.50
롱(주식매수):
1 570 (75.19%)
숏(주식차입매도):
518 (24.81%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
19.68 USD
평균 이익:
52.69 USD
평균 손실:
-80.12 USD
연속 최대 손실:
8 (-263.34 USD)
연속 최대 손실:
-858.48 USD (2)
월별 성장률:
3.58%
연간 예측:
43.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
944.58 USD (1.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.53% (830.13 USD)
자본금별:
4.09% (2 899.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|715
|EURCAD-
|394
|AUDCAD-
|309
|NZDCAD-
|293
|EURGBP-
|201
|AUDNZD-
|176
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-
|17K
|EURCAD-
|5.1K
|AUDCAD-
|5.9K
|NZDCAD-
|4.5K
|EURGBP-
|6.8K
|AUDNZD-
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-
|34K
|EURCAD-
|26K
|AUDCAD-
|18K
|NZDCAD-
|-5.3K
|EURGBP-
|6.3K
|AUDNZD-
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +957.48 USD
최악의 거래: -830 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +300.49 USD
연속 최대 손실: -263.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
137%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
52
99%
2 088
75%
100%
1.98
19.68
USD
USD
4%
1:500