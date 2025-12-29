시그널섹션
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 137%
M4Markets-Real1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 088
이익 거래:
1 569 (75.14%)
손실 거래:
519 (24.86%)
최고의 거래:
957.48 USD
최악의 거래:
-830.13 USD
총 수익:
82 676.48 USD (320 556 pips)
총 손실:
-41 584.07 USD (237 328 pips)
연속 최대 이익:
23 (300.49 USD)
연속 최대 이익:
1 658.65 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.35%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
43.50
롱(주식매수):
1 570 (75.19%)
숏(주식차입매도):
518 (24.81%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
19.68 USD
평균 이익:
52.69 USD
평균 손실:
-80.12 USD
연속 최대 손실:
8 (-263.34 USD)
연속 최대 손실:
-858.48 USD (2)
월별 성장률:
3.58%
연간 예측:
43.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
944.58 USD (1.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.53% (830.13 USD)
자본금별:
4.09% (2 899.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD- 715
EURCAD- 394
AUDCAD- 309
NZDCAD- 293
EURGBP- 201
AUDNZD- 176
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.9K
NZDCAD- 4.5K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 18K
NZDCAD- -5.3K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +957.48 USD
최악의 거래: -830 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +300.49 USD
연속 최대 손실: -263.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
