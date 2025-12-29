SegnaliSezioni
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 076
Profit Trade:
1 558 (75.04%)
Loss Trade:
518 (24.95%)
Best Trade:
957.48 USD
Worst Trade:
-830.13 USD
Profitto lordo:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Perdita lorda:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (300.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 658.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
42.99
Long Trade:
1 558 (75.05%)
Short Trade:
518 (24.95%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
19.56 USD
Profitto medio:
52.75 USD
Perdita media:
-80.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-263.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-858.48 USD (2)
Crescita mensile:
4.39%
Previsione annuale:
53.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
944.58 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.53% (830.13 USD)
Per equità:
1.57% (1 108.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +957.48 USD
Worst Trade: -830 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +300.49 USD
Massima perdita consecutiva: -263.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
