Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 076
Gewinntrades:
1 558 (75.04%)
Verlusttrades:
518 (24.95%)
Bester Trade:
957.48 USD
Schlechtester Trade:
-830.13 USD
Bruttoprofit:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Bruttoverlust:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (300.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 658.65 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.77%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
42.99
Long-Positionen:
1 558 (75.05%)
Short-Positionen:
518 (24.95%)
Profit-Faktor:
1.98
Mathematische Gewinnerwartung:
19.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-80.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-263.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-858.48 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.39%
Jahresprognose:
53.31%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
944.58 USD (1.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.53% (830.13 USD)
Kapital:
1.57% (1 108.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +957.48 USD
Schlechtester Trade: -830 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -263.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "M4Markets-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
