トレード:
2 076
利益トレード:
1 558 (75.04%)
損失トレード:
518 (24.95%)
ベストトレード:
957.48 USD
最悪のトレード:
-830.13 USD
総利益:
82 176.99 USD (317 332 pips)
総損失:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
最大連続の勝ち:
23 (300.49 USD)
最大連続利益:
1 658.65 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.77%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
42.99
長いトレード:
1 558 (75.05%)
短いトレード:
518 (24.95%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
19.56 USD
平均利益:
52.75 USD
平均損失:
-80.26 USD
最大連続の負け:
8 (-263.34 USD)
最大連続損失:
-858.48 USD (2)
月間成長:
4.39%
年間予想:
53.31%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
944.58 USD (1.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.53% (830.13 USD)
エクイティによる:
1.57% (1 108.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|714
|EURCAD-
|394
|AUDCAD-
|304
|NZDCAD-
|290
|EURGBP-
|201
|AUDNZD-
|173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-
|17K
|EURCAD-
|5.1K
|AUDCAD-
|5.6K
|NZDCAD-
|4.4K
|EURGBP-
|6.8K
|AUDNZD-
|1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-
|34K
|EURCAD-
|26K
|AUDCAD-
|16K
|NZDCAD-
|-5.6K
|EURGBP-
|6.3K
|AUDNZD-
|5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +957.48 USD
最悪のトレード: -830 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +300.49 USD
最大連続損失: -263.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
