Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 076
Bénéfice trades:
1 558 (75.04%)
Perte trades:
518 (24.95%)
Meilleure transaction:
957.48 USD
Pire transaction:
-830.13 USD
Bénéfice brut:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Perte brute:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (300.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 658.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.77%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
42.99
Longs trades:
1 558 (75.05%)
Courts trades:
518 (24.95%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
19.56 USD
Bénéfice moyen:
52.75 USD
Perte moyenne:
-80.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-263.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-858.48 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.39%
Prévision annuelle:
53.31%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
944.58 USD (1.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.53% (830.13 USD)
Par fonds propres:
1.57% (1 108.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +957.48 USD
Pire transaction: -830 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +300.49 USD
Perte consécutive maximale: -263.34 USD

