Negociações:
2 076
Negociações com lucro:
1 558 (75.04%)
Negociações com perda:
518 (24.95%)
Melhor negociação:
957.48 USD
Pior negociação:
-830.13 USD
Lucro bruto:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Perda bruta:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (300.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 658.65 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.77%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
42.99
Negociações longas:
1 558 (75.05%)
Negociações curtas:
518 (24.95%)
Fator de lucro:
1.98
Valor esperado:
19.56 USD
Lucro médio:
52.75 USD
Perda média:
-80.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-263.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-858.48 USD (2)
Crescimento mensal:
4.39%
Previsão anual:
53.31%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
944.58 USD (1.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.53% (830.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (1 108.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|714
|EURCAD-
|394
|AUDCAD-
|304
|NZDCAD-
|290
|EURGBP-
|201
|AUDNZD-
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-
|17K
|EURCAD-
|5.1K
|AUDCAD-
|5.6K
|NZDCAD-
|4.4K
|EURGBP-
|6.8K
|AUDNZD-
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-
|34K
|EURCAD-
|26K
|AUDCAD-
|16K
|NZDCAD-
|-5.6K
|EURGBP-
|6.3K
|AUDNZD-
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +957.48 USD
Pior negociação: -830 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +300.49 USD
Máxima perda consecutiva: -263.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
