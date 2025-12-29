- 成长
交易:
2 076
盈利交易:
1 558 (75.04%)
亏损交易:
518 (24.95%)
最好交易:
957.48 USD
最差交易:
-830.13 USD
毛利:
82 176.99 USD (317 332 pips)
毛利亏损:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
最大连续赢利:
23 (300.49 USD)
最大连续盈利:
1 658.65 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.77%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
42.99
长期交易:
1 558 (75.05%)
短期交易:
518 (24.95%)
利润因子:
1.98
预期回报:
19.56 USD
平均利润:
52.75 USD
平均损失:
-80.26 USD
最大连续失误:
8 (-263.34 USD)
最大连续亏损:
-858.48 USD (2)
每月增长:
4.39%
年度预测:
53.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
944.58 USD (1.52%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (830.13 USD)
净值:
1.57% (1 108.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|714
|EURCAD-
|394
|AUDCAD-
|304
|NZDCAD-
|290
|EURGBP-
|201
|AUDNZD-
|173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-
|17K
|EURCAD-
|5.1K
|AUDCAD-
|5.6K
|NZDCAD-
|4.4K
|EURGBP-
|6.8K
|AUDNZD-
|1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-
|34K
|EURCAD-
|26K
|AUDCAD-
|16K
|NZDCAD-
|-5.6K
|EURGBP-
|6.3K
|AUDNZD-
|5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +957.48 USD
最差交易: -830 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +300.49 USD
最大连续亏损: -263.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
