信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MOMANTIC PRO 30000
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 076
盈利交易:
1 558 (75.04%)
亏损交易:
518 (24.95%)
最好交易:
957.48 USD
最差交易:
-830.13 USD
毛利:
82 176.99 USD (317 332 pips)
毛利亏损:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
最大连续赢利:
23 (300.49 USD)
最大连续盈利:
1 658.65 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.77%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
42.99
长期交易:
1 558 (75.05%)
短期交易:
518 (24.95%)
利润因子:
1.98
预期回报:
19.56 USD
平均利润:
52.75 USD
平均损失:
-80.26 USD
最大连续失误:
8 (-263.34 USD)
最大连续亏损:
-858.48 USD (2)
每月增长:
4.39%
年度预测:
53.31%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
944.58 USD (1.52%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (830.13 USD)
净值:
1.57% (1 108.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +957.48 USD
最差交易: -830 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +300.49 USD
最大连续亏损: -263.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MOMANTIC PRO 30000
每月100 USD
135%
0
0
USD
71K
USD
51
99%
2 076
75%
100%
1.97
19.56
USD
2%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载