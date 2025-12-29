SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MOMANTIC PRO 30000
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 076
Transacciones Rentables:
1 558 (75.04%)
Transacciones Irrentables:
518 (24.95%)
Mejor transacción:
957.48 USD
Peor transacción:
-830.13 USD
Beneficio Bruto:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (300.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 658.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.77%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
42.99
Transacciones Largas:
1 558 (75.05%)
Transacciones Cortas:
518 (24.95%)
Factor de Beneficio:
1.98
Beneficio Esperado:
19.56 USD
Beneficio medio:
52.75 USD
Pérdidas medias:
-80.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-263.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-858.48 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.39%
Pronóstico anual:
53.31%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
944.58 USD (1.52%)
Reducción relativa:
De balance:
1.53% (830.13 USD)
De fondos:
1.57% (1 108.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +957.48 USD
Peor transacción: -830 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +300.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -263.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

