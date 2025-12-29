СигналыРазделы
Hoegeon Kim

MOMANTIC PRO 30000

Hoegeon Kim
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 135%
M4Markets-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 076
Прибыльных трейдов:
1 558 (75.04%)
Убыточных трейдов:
518 (24.95%)
Лучший трейд:
957.48 USD
Худший трейд:
-830.13 USD
Общая прибыль:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Общий убыток:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (300.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 658.65 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
42.99
Длинных трейдов:
1 558 (75.05%)
Коротких трейдов:
518 (24.95%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
19.56 USD
Средняя прибыль:
52.75 USD
Средний убыток:
-80.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-263.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-858.48 USD (2)
Прирост в месяц:
4.39%
Годовой прогноз:
53.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
944.58 USD (1.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.53% (830.13 USD)
По эквити:
1.57% (1 108.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD- 714
EURCAD- 394
AUDCAD- 304
NZDCAD- 290
EURGBP- 201
AUDNZD- 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD- 17K
EURCAD- 5.1K
AUDCAD- 5.6K
NZDCAD- 4.4K
EURGBP- 6.8K
AUDNZD- 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD- 34K
EURCAD- 26K
AUDCAD- 16K
NZDCAD- -5.6K
EURGBP- 6.3K
AUDNZD- 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +957.48 USD
Худший трейд: -830 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +300.49 USD
Макс. убыток в серии: -263.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
