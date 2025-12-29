- Прирост
Всего трейдов:
2 076
Прибыльных трейдов:
1 558 (75.04%)
Убыточных трейдов:
518 (24.95%)
Лучший трейд:
957.48 USD
Худший трейд:
-830.13 USD
Общая прибыль:
82 176.99 USD (317 332 pips)
Общий убыток:
-41 573.57 USD (237 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (300.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 658.65 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
42.99
Длинных трейдов:
1 558 (75.05%)
Коротких трейдов:
518 (24.95%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
19.56 USD
Средняя прибыль:
52.75 USD
Средний убыток:
-80.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-263.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-858.48 USD (2)
Прирост в месяц:
4.39%
Годовой прогноз:
53.31%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
944.58 USD (1.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.53% (830.13 USD)
По эквити:
1.57% (1 108.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|714
|EURCAD-
|394
|AUDCAD-
|304
|NZDCAD-
|290
|EURGBP-
|201
|AUDNZD-
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-
|17K
|EURCAD-
|5.1K
|AUDCAD-
|5.6K
|NZDCAD-
|4.4K
|EURGBP-
|6.8K
|AUDNZD-
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-
|34K
|EURCAD-
|26K
|AUDCAD-
|16K
|NZDCAD-
|-5.6K
|EURGBP-
|6.3K
|AUDNZD-
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +957.48 USD
Худший трейд: -830 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +300.49 USD
Макс. убыток в серии: -263.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
