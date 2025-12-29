SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 150
Kârla kapanan işlemler:
1 593 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
557 (25.91%)
En iyi işlem:
1 176.12 USD
En kötü işlem:
-1 089.54 USD
Brüt kâr:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Brüt zarar:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (653.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 413.73 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
32.13
Alış işlemleri:
1 593 (74.09%)
Satış işlemleri:
557 (25.91%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
25.40 USD
Ortalama kâr:
74.17 USD
Ortalama zarar:
-114.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-907.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 089.54 USD (1)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
29.68%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
1 699.50 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (1 699.50 USD)
Varlığa göre:
0.98% (1 216.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 176.12 USD
En kötü işlem: -1 090 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +653.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -907.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "M4Markets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.