- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 150
Kârla kapanan işlemler:
1 593 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
557 (25.91%)
En iyi işlem:
1 176.12 USD
En kötü işlem:
-1 089.54 USD
Brüt kâr:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Brüt zarar:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (653.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 413.73 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
32.13
Alış işlemleri:
1 593 (74.09%)
Satış işlemleri:
557 (25.91%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
25.40 USD
Ortalama kâr:
74.17 USD
Ortalama zarar:
-114.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-907.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 089.54 USD (1)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
29.68%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
1 699.50 USD (1.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.63% (1 699.50 USD)
Varlığa göre:
0.98% (1 216.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 176.12 USD
En kötü işlem: -1 090 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +653.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -907.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "M4Markets-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500