- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 150
Gewinntrades:
1 593 (74.09%)
Verlusttrades:
557 (25.91%)
Bester Trade:
1 176.12 USD
Schlechtester Trade:
-1 089.54 USD
Bruttoprofit:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Bruttoverlust:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (653.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 413.73 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.51%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
32.13
Long-Positionen:
1 593 (74.09%)
Short-Positionen:
557 (25.91%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
25.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-114.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-907.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 089.54 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.45%
Jahresprognose:
29.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
1 699.50 USD (1.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.63% (1 699.50 USD)
Kapital:
0.98% (1 216.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 176.12 USD
Schlechtester Trade: -1 090 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +653.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -907.24 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "M4Markets-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
|
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500