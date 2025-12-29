SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 150
Gewinntrades:
1 593 (74.09%)
Verlusttrades:
557 (25.91%)
Bester Trade:
1 176.12 USD
Schlechtester Trade:
-1 089.54 USD
Bruttoprofit:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Bruttoverlust:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (653.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 413.73 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.51%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
32.13
Long-Positionen:
1 593 (74.09%)
Short-Positionen:
557 (25.91%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
25.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-114.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-907.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 089.54 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.45%
Jahresprognose:
29.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
1 699.50 USD (1.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.63% (1 699.50 USD)
Kapital:
0.98% (1 216.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 176.12 USD
Schlechtester Trade: -1 090 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +653.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -907.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "M4Markets-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
Keine Bewertungen
