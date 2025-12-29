SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
100 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 150
Bénéfice trades:
1 593 (74.09%)
Perte trades:
557 (25.91%)
Meilleure transaction:
1 176.12 USD
Pire transaction:
-1 089.54 USD
Bénéfice brut:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Perte brute:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (653.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 413.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.51%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
32.13
Longs trades:
1 593 (74.09%)
Courts trades:
557 (25.91%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
25.40 USD
Bénéfice moyen:
74.17 USD
Perte moyenne:
-114.08 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-907.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 089.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
29.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
1 699.50 USD (1.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.63% (1 699.50 USD)
Par fonds propres:
0.98% (1 216.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 176.12 USD
Pire transaction: -1 090 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +653.67 USD
Perte consécutive maximale: -907.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "M4Markets-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.