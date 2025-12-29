시그널섹션
MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 79%
M4Markets-Real1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 175
이익 거래:
1 612 (74.11%)
손실 거래:
563 (25.89%)
최고의 거래:
1 176.12 USD
최악의 거래:
-1 089.54 USD
총 수익:
119 848.76 USD (333 016 pips)
총 손실:
-64 249.89 USD (259 877 pips)
연속 최대 이익:
22 (653.67 USD)
연속 최대 이익:
1 413.73 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.52%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
32.71
롱(주식매수):
1 617 (74.34%)
숏(주식차입매도):
558 (25.66%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
25.56 USD
평균 이익:
74.35 USD
평균 손실:
-114.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-907.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 089.54 USD (1)
월별 성장률:
2.49%
연간 예측:
30.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
1 699.50 USD (1.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.63% (1 699.50 USD)
자본금별:
3.35% (4 183.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD- 733
EURCAD- 421
AUDCAD- 329
NZDCAD- 291
EURGBP- 203
AUDNZD- 196
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD- 25K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.9K
NZDCAD- 577
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.5K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 12K
NZDCAD- -10K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 12K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 176.12 USD
최악의 거래: -1 090 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +653.67 USD
연속 최대 손실: -907.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
리뷰 없음
MOMANTIC SAFE 70000
월별 100 USD
79%
0
0
USD
126K
USD
52
99%
2 175
74%
100%
1.86
25.56
USD
3%
1:500
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.