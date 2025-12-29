- 자본
- 축소
트레이드:
2 175
이익 거래:
1 612 (74.11%)
손실 거래:
563 (25.89%)
최고의 거래:
1 176.12 USD
최악의 거래:
-1 089.54 USD
총 수익:
119 848.76 USD (333 016 pips)
총 손실:
-64 249.89 USD (259 877 pips)
연속 최대 이익:
22 (653.67 USD)
연속 최대 이익:
1 413.73 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.52%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
32.71
롱(주식매수):
1 617 (74.34%)
숏(주식차입매도):
558 (25.66%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
25.56 USD
평균 이익:
74.35 USD
평균 손실:
-114.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-907.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 089.54 USD (1)
월별 성장률:
2.49%
연간 예측:
30.27%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
1 699.50 USD (1.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.63% (1 699.50 USD)
자본금별:
3.35% (4 183.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|733
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|329
|NZDCAD-
|291
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|196
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-
|25K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.9K
|NZDCAD-
|577
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.5K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|12K
|NZDCAD-
|-10K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|12K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
79%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
52
99%
2 175
74%
100%
1.86
25.56
USD
USD
3%
1:500