- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 150
Negociações com lucro:
1 593 (74.09%)
Negociações com perda:
557 (25.91%)
Melhor negociação:
1 176.12 USD
Pior negociação:
-1 089.54 USD
Lucro bruto:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Perda bruta:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (653.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.51%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
32.13
Negociações longas:
1 593 (74.09%)
Negociações curtas:
557 (25.91%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
25.40 USD
Lucro médio:
74.17 USD
Perda média:
-114.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-907.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 089.54 USD (1)
Crescimento mensal:
2.45%
Previsão anual:
29.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
1 699.50 USD (1.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.63% (1 699.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (1 216.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 176.12 USD
Pior negociação: -1 090 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +653.67 USD
Máxima perda consecutiva: -907.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
