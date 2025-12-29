SinaisSeções
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 150
Negociações com lucro:
1 593 (74.09%)
Negociações com perda:
557 (25.91%)
Melhor negociação:
1 176.12 USD
Pior negociação:
-1 089.54 USD
Lucro bruto:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Perda bruta:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (653.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.51%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
32.13
Negociações longas:
1 593 (74.09%)
Negociações curtas:
557 (25.91%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
25.40 USD
Lucro médio:
74.17 USD
Perda média:
-114.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-907.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 089.54 USD (1)
Crescimento mensal:
2.45%
Previsão anual:
29.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
1 699.50 USD (1.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.63% (1 699.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (1 216.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 176.12 USD
Pior negociação: -1 090 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +653.67 USD
Máxima perda consecutiva: -907.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
