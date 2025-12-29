- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 150
盈利交易:
1 593 (74.09%)
亏损交易:
557 (25.91%)
最好交易:
1 176.12 USD
最差交易:
-1 089.54 USD
毛利:
118 153.26 USD (328 335 pips)
毛利亏损:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
最大连续赢利:
22 (653.67 USD)
最大连续盈利:
1 413.73 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.13
长期交易:
1 593 (74.09%)
短期交易:
557 (25.91%)
利润因子:
1.86
预期回报:
25.40 USD
平均利润:
74.17 USD
平均损失:
-114.08 USD
最大连续失误:
5 (-907.24 USD)
最大连续亏损:
-1 089.54 USD (1)
每月增长:
2.45%
年度预测:
29.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1 699.50 USD (1.63%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (1 699.50 USD)
净值:
0.98% (1 216.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 176.12 USD
最差交易: -1 090 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +653.67 USD
最大连续亏损: -907.24 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500