信号 / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0条评论
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 150
盈利交易:
1 593 (74.09%)
亏损交易:
557 (25.91%)
最好交易:
1 176.12 USD
最差交易:
-1 089.54 USD
毛利:
118 153.26 USD (328 335 pips)
毛利亏损:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
最大连续赢利:
22 (653.67 USD)
最大连续盈利:
1 413.73 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.13
长期交易:
1 593 (74.09%)
短期交易:
557 (25.91%)
利润因子:
1.86
预期回报:
25.40 USD
平均利润:
74.17 USD
平均损失:
-114.08 USD
最大连续失误:
5 (-907.24 USD)
最大连续亏损:
-1 089.54 USD (1)
每月增长:
2.45%
年度预测:
29.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1 699.50 USD (1.63%)
相对跌幅:
结余:
1.63% (1 699.50 USD)
净值:
0.98% (1 216.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 176.12 USD
最差交易: -1 090 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +653.67 USD
最大连续亏损: -907.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载