シグナル / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
レビュー0件
信頼性
51週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 150
利益トレード:
1 593 (74.09%)
損失トレード:
557 (25.91%)
ベストトレード:
1 176.12 USD
最悪のトレード:
-1 089.54 USD
総利益:
118 153.26 USD (328 335 pips)
総損失:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
最大連続の勝ち:
22 (653.67 USD)
最大連続利益:
1 413.73 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.51%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
32.13
長いトレード:
1 593 (74.09%)
短いトレード:
557 (25.91%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
25.40 USD
平均利益:
74.17 USD
平均損失:
-114.08 USD
最大連続の負け:
5 (-907.24 USD)
最大連続損失:
-1 089.54 USD (1)
月間成長:
2.45%
年間予想:
29.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
1 699.50 USD (1.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.63% (1 699.50 USD)
エクイティによる:
0.98% (1 216.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 176.12 USD
最悪のトレード: -1 090 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +653.67 USD
最大連続損失: -907.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください