- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 150
利益トレード:
1 593 (74.09%)
損失トレード:
557 (25.91%)
ベストトレード:
1 176.12 USD
最悪のトレード:
-1 089.54 USD
総利益:
118 153.26 USD (328 335 pips)
総損失:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
最大連続の勝ち:
22 (653.67 USD)
最大連続利益:
1 413.73 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.51%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
32.13
長いトレード:
1 593 (74.09%)
短いトレード:
557 (25.91%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
25.40 USD
平均利益:
74.17 USD
平均損失:
-114.08 USD
最大連続の負け:
5 (-907.24 USD)
最大連続損失:
-1 089.54 USD (1)
月間成長:
2.45%
年間予想:
29.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
1 699.50 USD (1.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.63% (1 699.50 USD)
エクイティによる:
0.98% (1 216.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 176.12 USD
最悪のトレード: -1 090 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +653.67 USD
最大連続損失: -907.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500