Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 150
Transacciones Rentables:
1 593 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
557 (25.91%)
Mejor transacción:
1 176.12 USD
Peor transacción:
-1 089.54 USD
Beneficio Bruto:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Pérdidas Brutas:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (653.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.51%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
32.13
Transacciones Largas:
1 593 (74.09%)
Transacciones Cortas:
557 (25.91%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
25.40 USD
Beneficio medio:
74.17 USD
Pérdidas medias:
-114.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-907.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 089.54 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.45%
Pronóstico anual:
29.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
1 699.50 USD (1.63%)
Reducción relativa:
De balance:
1.63% (1 699.50 USD)
De fondos:
0.98% (1 216.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 176.12 USD
Peor transacción: -1 090 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +653.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -907.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
No hay comentarios
