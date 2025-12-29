- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 150
Transacciones Rentables:
1 593 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
557 (25.91%)
Mejor transacción:
1 176.12 USD
Peor transacción:
-1 089.54 USD
Beneficio Bruto:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Pérdidas Brutas:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (653.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.51%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
32.13
Transacciones Largas:
1 593 (74.09%)
Transacciones Cortas:
557 (25.91%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
25.40 USD
Beneficio medio:
74.17 USD
Pérdidas medias:
-114.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-907.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 089.54 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.45%
Pronóstico anual:
29.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 USD
Máxima:
1 699.50 USD (1.63%)
Reducción relativa:
De balance:
1.63% (1 699.50 USD)
De fondos:
0.98% (1 216.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 176.12 USD
Peor transacción: -1 090 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +653.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -907.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500