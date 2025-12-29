СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 150
Прибыльных трейдов:
1 593 (74.09%)
Убыточных трейдов:
557 (25.91%)
Лучший трейд:
1 176.12 USD
Худший трейд:
-1 089.54 USD
Общая прибыль:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Общий убыток:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (653.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 413.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.51%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.13
Длинных трейдов:
1 593 (74.09%)
Коротких трейдов:
557 (25.91%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
25.40 USD
Средняя прибыль:
74.17 USD
Средний убыток:
-114.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-907.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.54 USD (1)
Прирост в месяц:
2.45%
Годовой прогноз:
29.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1 699.50 USD (1.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.63% (1 699.50 USD)
По эквити:
0.98% (1 216.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 176.12 USD
Худший трейд: -1 090 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +653.67 USD
Макс. убыток в серии: -907.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.