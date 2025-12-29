- Прирост
Всего трейдов:
2 150
Прибыльных трейдов:
1 593 (74.09%)
Убыточных трейдов:
557 (25.91%)
Лучший трейд:
1 176.12 USD
Худший трейд:
-1 089.54 USD
Общая прибыль:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Общий убыток:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (653.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 413.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.51%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
32.13
Длинных трейдов:
1 593 (74.09%)
Коротких трейдов:
557 (25.91%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
25.40 USD
Средняя прибыль:
74.17 USD
Средний убыток:
-114.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-907.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.54 USD (1)
Прирост в месяц:
2.45%
Годовой прогноз:
29.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1 699.50 USD (1.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.63% (1 699.50 USD)
По эквити:
0.98% (1 216.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +1 176.12 USD
Худший трейд: -1 090 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +653.67 USD
Макс. убыток в серии: -907.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
|
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
100 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500