Segnali / MetaTrader 4 / MOMANTIC SAFE 70000
Hoegeon Kim

MOMANTIC SAFE 70000

Hoegeon Kim
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 78%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 150
Profit Trade:
1 593 (74.09%)
Loss Trade:
557 (25.91%)
Best Trade:
1 176.12 USD
Worst Trade:
-1 089.54 USD
Profitto lordo:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Perdita lorda:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (653.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
32.13
Long Trade:
1 593 (74.09%)
Short Trade:
557 (25.91%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
25.40 USD
Profitto medio:
74.17 USD
Perdita media:
-114.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-907.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 089.54 USD (1)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1 699.50 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (1 699.50 USD)
Per equità:
0.98% (1 216.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD- 726
EURCAD- 421
AUDCAD- 321
NZDCAD- 285
EURGBP- 203
AUDNZD- 192
EURUSD 1
AUDUSD- 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD- 24K
EURCAD- 8.7K
AUDCAD- 6.6K
NZDCAD- 386
EURGBP- 9.2K
AUDNZD- 5.3K
EURUSD 0
AUDUSD- 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD- 30K
EURCAD- 21K
AUDCAD- 10K
NZDCAD- -11K
EURGBP- 10K
AUDNZD- 11K
EURUSD -7
AUDUSD- -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 176.12 USD
Worst Trade: -1 090 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +653.67 USD
Massima perdita consecutiva: -907.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

M4Markets-Real1
0.97 × 175
FxPro.com-Real07
3.50 × 2
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.