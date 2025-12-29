- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 150
Profit Trade:
1 593 (74.09%)
Loss Trade:
557 (25.91%)
Best Trade:
1 176.12 USD
Worst Trade:
-1 089.54 USD
Profitto lordo:
118 153.26 USD (328 335 pips)
Perdita lorda:
-63 544.08 USD (258 021 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (653.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 413.73 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
32.13
Long Trade:
1 593 (74.09%)
Short Trade:
557 (25.91%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
25.40 USD
Profitto medio:
74.17 USD
Perdita media:
-114.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-907.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 089.54 USD (1)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1 699.50 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (1 699.50 USD)
Per equità:
0.98% (1 216.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|726
|EURCAD-
|421
|AUDCAD-
|321
|NZDCAD-
|285
|EURGBP-
|203
|AUDNZD-
|192
|EURUSD
|1
|AUDUSD-
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-
|24K
|EURCAD-
|8.7K
|AUDCAD-
|6.6K
|NZDCAD-
|386
|EURGBP-
|9.2K
|AUDNZD-
|5.3K
|EURUSD
|0
|AUDUSD-
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-
|30K
|EURCAD-
|21K
|AUDCAD-
|10K
|NZDCAD-
|-11K
|EURGBP-
|10K
|AUDNZD-
|11K
|EURUSD
|-7
|AUDUSD-
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 176.12 USD
Worst Trade: -1 090 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +653.67 USD
Massima perdita consecutiva: -907.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
M4Markets-Real1
|0.97 × 175
|
FxPro.com-Real07
|3.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
78%
0
0
USD
USD
125K
USD
USD
51
99%
2 150
74%
100%
1.85
25.40
USD
USD
2%
1:500