İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
665 (88.19%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (11.80%)
En iyi işlem:
125.43 USD
En kötü işlem:
-75.84 USD
Brüt kâr:
10 459.45 USD (1 098 006 pips)
Brüt zarar:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (359.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
720.31 USD (19)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
103.14
Alış işlemleri:
467 (61.94%)
Satış işlemleri:
287 (38.06%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
10.37 USD
Ortalama kâr:
15.73 USD
Ortalama zarar:
-29.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-56.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.84 USD (1)
Aylık büyüme:
21.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.84 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (74.13 USD)
Varlığa göre:
13.30% (5 019.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|634
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|7.3K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|303K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
