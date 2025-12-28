SinyallerBölümler
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
665 (88.19%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (11.80%)
En iyi işlem:
125.43 USD
En kötü işlem:
-75.84 USD
Brüt kâr:
10 459.45 USD (1 098 006 pips)
Brüt zarar:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (359.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
720.31 USD (19)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.93%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
103.14
Alış işlemleri:
467 (61.94%)
Satış işlemleri:
287 (38.06%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
10.37 USD
Ortalama kâr:
15.73 USD
Ortalama zarar:
-29.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-56.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.84 USD (1)
Aylık büyüme:
21.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.84 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (74.13 USD)
Varlığa göre:
13.30% (5 019.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 634
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 7.3K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 303K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.43 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +359.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
İnceleme yok
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
