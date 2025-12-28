SignaleKategorien
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
753
Gewinntrades:
664 (88.18%)
Verlusttrades:
89 (11.82%)
Bester Trade:
125.43 USD
Schlechtester Trade:
-75.84 USD
Bruttoprofit:
10 443.55 USD (1 097 477 pips)
Bruttoverlust:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (359.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
720.31 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
119
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
102.93
Long-Positionen:
466 (61.89%)
Short-Positionen:
287 (38.11%)
Profit-Faktor:
3.96
Mathematische Gewinnerwartung:
10.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-56.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.09%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.84 USD (0.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.21% (74.13 USD)
Kapital:
13.30% (5 019.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 633
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 7.3K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 302K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +125.43 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +359.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 43" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Keine Bewertungen
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
