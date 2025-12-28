- Wachstum
Trades insgesamt:
753
Gewinntrades:
664 (88.18%)
Verlusttrades:
89 (11.82%)
Bester Trade:
125.43 USD
Schlechtester Trade:
-75.84 USD
Bruttoprofit:
10 443.55 USD (1 097 477 pips)
Bruttoverlust:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (359.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
720.31 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
119
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
102.93
Long-Positionen:
466 (61.89%)
Short-Positionen:
287 (38.11%)
Profit-Faktor:
3.96
Mathematische Gewinnerwartung:
10.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-56.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.84 USD (1)
Wachstum pro Monat :
21.09%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.84 USD (0.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.21% (74.13 USD)
Kapital:
13.30% (5 019.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|633
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|7.3K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|302K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Bester Trade: +125.43 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +359.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56.84 USD
