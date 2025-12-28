SignauxSections
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
755
Bénéfice trades:
666 (88.21%)
Perte trades:
89 (11.79%)
Meilleure transaction:
125.43 USD
Pire transaction:
-75.84 USD
Bénéfice brut:
10 474.78 USD (1 098 516 pips)
Perte brute:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (359.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
720.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.51
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.93%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
103.34
Longs trades:
468 (61.99%)
Courts trades:
287 (38.01%)
Facteur de profit:
3.97
Rendement attendu:
10.38 USD
Bénéfice moyen:
15.73 USD
Perte moyenne:
-29.63 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-56.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.19%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
75.84 USD (0.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.21% (74.13 USD)
Par fonds propres:
13.30% (5 019.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 635
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 7.3K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 303K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.43 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +359.55 USD
Perte consécutive maximale: -56.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 43" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Aucun avis
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
