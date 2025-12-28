- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
658 (88.08%)
Negociações com perda:
89 (11.91%)
Melhor negociação:
125.43 USD
Pior negociação:
-75.84 USD
Lucro bruto:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Perda bruta:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (359.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
720.31 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
127
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
101.92
Negociações longas:
460 (61.58%)
Negociações curtas:
287 (38.42%)
Fator de lucro:
3.93
Valor esperado:
10.35 USD
Lucro médio:
15.76 USD
Perda média:
-29.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-56.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.84 USD (1)
Crescimento mensal:
20.84%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.84 USD (0.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.21% (74.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.30% (5 019.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|627
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|7.2K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|300K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +125.43 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +359.55 USD
Máxima perda consecutiva: -56.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 43" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
6
98%
747
88%
100%
3.93
10.35
USD
USD
13%
1:500