Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
747
Negociações com lucro:
658 (88.08%)
Negociações com perda:
89 (11.91%)
Melhor negociação:
125.43 USD
Pior negociação:
-75.84 USD
Lucro bruto:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Perda bruta:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (359.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
720.31 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.93%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
127
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
101.92
Negociações longas:
460 (61.58%)
Negociações curtas:
287 (38.42%)
Fator de lucro:
3.93
Valor esperado:
10.35 USD
Lucro médio:
15.76 USD
Perda média:
-29.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-56.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.84 USD (1)
Crescimento mensal:
20.84%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.84 USD (0.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.21% (74.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.30% (5 019.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 627
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 7.2K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 300K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +125.43 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +359.55 USD
Máxima perda consecutiva: -56.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 43" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Sem comentários
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
