交易:
747
盈利交易:
658 (88.08%)
亏损交易:
89 (11.91%)
最好交易:
125.43 USD
最差交易:
-75.84 USD
毛利:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
毛利亏损:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
最大连续赢利:
27 (359.55 USD)
最大连续盈利:
720.31 USD (19)
夏普比率:
0.50
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
126
平均持有时间:
9 小时
采收率:
101.92
长期交易:
460 (61.58%)
短期交易:
287 (38.42%)
利润因子:
3.93
预期回报:
10.35 USD
平均利润:
15.76 USD
平均损失:
-29.63 USD
最大连续失误:
2 (-56.84 USD)
最大连续亏损:
-75.84 USD (1)
每月增长:
20.84%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
75.84 USD (0.21%)
相对跌幅:
结余:
0.21% (74.13 USD)
净值:
13.30% (5 019.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|627
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|7.2K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|300K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +125.43 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +359.55 USD
最大连续亏损: -56.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 43 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
