トレード:
750
利益トレード:
661 (88.13%)
損失トレード:
89 (11.87%)
ベストトレード:
125.43 USD
最悪のトレード:
-75.84 USD
総利益:
10 407.91 USD (1 096 289 pips)
総損失:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
最大連続の勝ち:
27 (359.55 USD)
最大連続利益:
720.31 USD (19)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
102.46
長いトレード:
463 (61.73%)
短いトレード:
287 (38.27%)
プロフィットファクター:
3.95
期待されたペイオフ:
10.36 USD
平均利益:
15.75 USD
平均損失:
-29.63 USD
最大連続の負け:
2 (-56.84 USD)
最大連続損失:
-75.84 USD (1)
月間成長:
20.97%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.84 USD (0.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.21% (74.13 USD)
エクイティによる:
13.30% (5 019.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|630
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|7.3K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|301K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
ベストトレード: +125.43 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +359.55 USD
最大連続損失: -56.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 43"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
レビューなし
