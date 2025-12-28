シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Vivien Sonic
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
750
利益トレード:
661 (88.13%)
損失トレード:
89 (11.87%)
ベストトレード:
125.43 USD
最悪のトレード:
-75.84 USD
総利益:
10 407.91 USD (1 096 289 pips)
総損失:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
最大連続の勝ち:
27 (359.55 USD)
最大連続利益:
720.31 USD (19)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.93%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
102.46
長いトレード:
463 (61.73%)
短いトレード:
287 (38.27%)
プロフィットファクター:
3.95
期待されたペイオフ:
10.36 USD
平均利益:
15.75 USD
平均損失:
-29.63 USD
最大連続の負け:
2 (-56.84 USD)
最大連続損失:
-75.84 USD (1)
月間成長:
20.97%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.84 USD (0.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.21% (74.13 USD)
エクイティによる:
13.30% (5 019.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 630
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 7.3K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 301K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +125.43 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +359.55 USD
最大連続損失: -56.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 43"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
レビューなし
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
