Trade:
755
Profit Trade:
666 (88.21%)
Loss Trade:
89 (11.79%)
Best Trade:
125.43 USD
Worst Trade:
-75.84 USD
Profitto lordo:
10 474.78 USD (1 098 516 pips)
Perdita lorda:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (359.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
720.31 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
103.34
Long Trade:
468 (61.99%)
Short Trade:
287 (38.01%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
10.38 USD
Profitto medio:
15.73 USD
Perdita media:
-29.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-56.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.84 USD (1)
Crescita mensile:
21.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.84 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (74.13 USD)
Per equità:
13.30% (5 019.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|635
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|7.3K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|303K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +125.43 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +359.55 USD
Massima perdita consecutiva: -56.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
