Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
666 (88.21%)
Loss Trade:
89 (11.79%)
Best Trade:
125.43 USD
Worst Trade:
-75.84 USD
Profitto lordo:
10 474.78 USD (1 098 516 pips)
Perdita lorda:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (359.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
720.31 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.93%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
103.34
Long Trade:
468 (61.99%)
Short Trade:
287 (38.01%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
10.38 USD
Profitto medio:
15.73 USD
Perdita media:
-29.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-56.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.84 USD (1)
Crescita mensile:
21.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.84 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (74.13 USD)
Per equità:
13.30% (5 019.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 635
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 7.3K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 303K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.43 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +359.55 USD
Massima perdita consecutiva: -56.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Non ci sono recensioni
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.