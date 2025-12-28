- 자본
트레이드:
882
이익 거래:
779 (88.32%)
손실 거래:
103 (11.68%)
최고의 거래:
125.43 USD
최악의 거래:
-75.84 USD
총 수익:
11 912.99 USD (1 246 589 pips)
총 손실:
-2 771.45 USD (303 785 pips)
연속 최대 이익:
57 (633.09 USD)
연속 최대 이익:
720.31 USD (19)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.22%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
110
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
120.54
롱(주식매수):
579 (65.65%)
숏(주식차입매도):
303 (34.35%)
수익 요인:
4.30
기대수익:
10.36 USD
평균 이익:
15.29 USD
평균 손실:
-26.91 USD
연속 최대 손실:
2 (-56.84 USD)
연속 최대 손실:
-75.84 USD (1)
월별 성장률:
20.78%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75.84 USD (0.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.21% (74.13 USD)
자본금별:
18.13% (6 927.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|745
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|60
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|8.5K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|284
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|365K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|275K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
최고의 거래: +125.43 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +633.09 USD
연속 최대 손실: -56.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 43"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
