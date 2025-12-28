СигналыРазделы
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
747
Прибыльных трейдов:
658 (88.08%)
Убыточных трейдов:
89 (11.91%)
Лучший трейд:
125.43 USD
Худший трейд:
-75.84 USD
Общая прибыль:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Общий убыток:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (359.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
720.31 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
127
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
101.92
Длинных трейдов:
460 (61.58%)
Коротких трейдов:
287 (38.42%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
10.35 USD
Средняя прибыль:
15.76 USD
Средний убыток:
-29.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-56.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.84 USD (1)
Прирост в месяц:
20.84%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.84 USD (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (74.13 USD)
По эквити:
13.30% (5 019.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 627
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 7.2K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 300K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.43 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +359.55 USD
Макс. убыток в серии: -56.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Нет отзывов
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.