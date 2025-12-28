- Прирост
Всего трейдов:
747
Прибыльных трейдов:
658 (88.08%)
Убыточных трейдов:
89 (11.91%)
Лучший трейд:
125.43 USD
Худший трейд:
-75.84 USD
Общая прибыль:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Общий убыток:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (359.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
720.31 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.93%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
127
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
101.92
Длинных трейдов:
460 (61.58%)
Коротких трейдов:
287 (38.42%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
10.35 USD
Средняя прибыль:
15.76 USD
Средний убыток:
-29.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-56.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.84 USD (1)
Прирост в месяц:
20.84%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.84 USD (0.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.21% (74.13 USD)
По эквити:
13.30% (5 019.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|627
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|7.2K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|300K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
