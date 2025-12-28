- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
747
Transacciones Rentables:
658 (88.08%)
Transacciones Irrentables:
89 (11.91%)
Mejor transacción:
125.43 USD
Peor transacción:
-75.84 USD
Beneficio Bruto:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (359.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
720.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
101.92
Transacciones Largas:
460 (61.58%)
Transacciones Cortas:
287 (38.42%)
Factor de Beneficio:
3.93
Beneficio Esperado:
10.35 USD
Beneficio medio:
15.76 USD
Pérdidas medias:
-29.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-56.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
20.84%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.84 USD (0.21%)
Reducción relativa:
De balance:
0.21% (74.13 USD)
De fondos:
13.30% (5 019.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|627
|US100Cash
|77
|US100Cash#
|43
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|7.2K
|US100Cash
|310
|US100Cash#
|192
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|300K
|US100Cash
|318K
|US100Cash#
|205K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +125.43 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +359.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 43" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
26%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
6
98%
747
88%
100%
3.93
10.35
USD
USD
13%
1:500