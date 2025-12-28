SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Vivien Sonic
Yeoh Kian Hui

Vivien Sonic

Yeoh Kian Hui
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 26%
XMGlobal-Real 43
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
747
Transacciones Rentables:
658 (88.08%)
Transacciones Irrentables:
89 (11.91%)
Mejor transacción:
125.43 USD
Peor transacción:
-75.84 USD
Beneficio Bruto:
10 367.08 USD (1 094 929 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 637.27 USD (287 654 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (359.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
720.31 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
101.92
Transacciones Largas:
460 (61.58%)
Transacciones Cortas:
287 (38.42%)
Factor de Beneficio:
3.93
Beneficio Esperado:
10.35 USD
Beneficio medio:
15.76 USD
Pérdidas medias:
-29.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-56.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
20.84%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.84 USD (0.21%)
Reducción relativa:
De balance:
0.21% (74.13 USD)
De fondos:
13.30% (5 019.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 627
US100Cash 77
US100Cash# 43
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 7.2K
US100Cash 310
US100Cash# 192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 300K
US100Cash 318K
US100Cash# 205K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +125.43 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +359.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -56.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 43" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Sonic Grid Bot + Sniper Bot Signals
No hay comentarios
2025.12.28 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Vivien Sonic
100 USD al mes
26%
0
0
USD
38K
USD
6
98%
747
88%
100%
3.93
10.35
USD
13%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.