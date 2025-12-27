SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ali Ejaz
Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
567
Kârla kapanan işlemler:
249 (43.91%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (56.08%)
En iyi işlem:
11.71 USD
En kötü işlem:
-9.69 USD
Brüt kâr:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Brüt zarar:
-208.39 USD (859 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (9.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.37 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.09%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
326 (57.50%)
Satış işlemleri:
241 (42.50%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-0.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-7.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.94 USD (10)
Aylık büyüme:
0.45%
Yıllık tahmin:
5.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.16 USD
Maksimum:
26.31 USD (31.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.04% (11.05 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.71 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +9.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
İnceleme yok
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
