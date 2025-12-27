SeñalesSecciones
Ali Ejaz

Ali Ejaz

Ali Ejaz
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 77%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
567
Transacciones Rentables:
249 (43.91%)
Transacciones Irrentables:
318 (56.08%)
Mejor transacción:
11.71 USD
Peor transacción:
-9.69 USD
Beneficio Bruto:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.39 USD (859 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (9.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.09%
Carga máxima del depósito:
0.13%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.10
Transacciones Largas:
326 (57.50%)
Transacciones Cortas:
241 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-0.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-7.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.94 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.45%
Pronóstico anual:
5.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.16 USD
Máxima:
26.31 USD (31.41%)
Reducción relativa:
De balance:
32.04% (11.05 USD)
De fondos:
0.02% (0.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTECm 281
US30m 251
US500m 10
BTCUSDm 10
GBPUSDm 6
EURUSDm 3
USDCADm 2
XAUUSDm 1
NZDUSDm 1
GBPCADm 1
NZDCHFm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTECm 42
US30m -3
US500m 1
BTCUSDm 13
GBPUSDm 2
EURUSDm -1
USDCADm -4
XAUUSDm 4
NZDUSDm 0
GBPCADm 0
NZDCHFm 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTECm 388K
US30m 17K
US500m -328
BTCUSDm 134K
GBPUSDm 195
EURUSDm -72
USDCADm -506
XAUUSDm 4.3K
NZDUSDm -15
GBPCADm -60
NZDCHFm -7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.71 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +9.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Trade with Logic
No hay comentarios
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 17:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 19:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.93% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 19:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.27 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ali Ejaz
30 USD al mes
77%
0
0
USD
500
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
32%
1:500
Copiar

