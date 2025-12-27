- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
567
Transacciones Rentables:
249 (43.91%)
Transacciones Irrentables:
318 (56.08%)
Mejor transacción:
11.71 USD
Peor transacción:
-9.69 USD
Beneficio Bruto:
263.69 USD (1 401 129 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.39 USD (859 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (9.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.09%
Carga máxima del depósito:
0.13%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.10
Transacciones Largas:
326 (57.50%)
Transacciones Cortas:
241 (42.50%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-0.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-7.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.94 USD (10)
Crecimiento al mes:
0.45%
Pronóstico anual:
5.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.16 USD
Máxima:
26.31 USD (31.41%)
Reducción relativa:
De balance:
32.04% (11.05 USD)
De fondos:
0.02% (0.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|251
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTECm
|42
|US30m
|-3
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|17K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.71 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +9.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|8.39 × 72
Trade with Logic
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
77%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
64
0%
567
43%
0%
1.26
0.10
USD
USD
32%
1:500