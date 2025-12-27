- 자본
- 축소
트레이드:
569
이익 거래:
250 (43.93%)
손실 거래:
319 (56.06%)
최고의 거래:
11.71 USD
최악의 거래:
-9.69 USD
총 수익:
267.57 USD (1 403 070 pips)
총 손실:
-208.52 USD (859 135 pips)
연속 최대 이익:
7 (9.66 USD)
연속 최대 이익:
16.37 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
0.09%
최대 입금량:
2.97%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
326 (57.29%)
숏(주식차입매도):
243 (42.71%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
1.07 USD
평균 손실:
-0.65 USD
연속 최대 손실:
15 (-7.29 USD)
연속 최대 손실:
-15.94 USD (10)
월별 성장률:
1.21%
연간 예측:
14.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.16 USD
최대한의:
26.31 USD (31.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.04% (11.05 USD)
자본금별:
0.05% (0.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTECm
|281
|US30m
|253
|US500m
|10
|BTCUSDm
|10
|GBPUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|USDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|NZDUSDm
|1
|GBPCADm
|1
|NZDCHFm
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTECm
|42
|US30m
|1
|US500m
|1
|BTCUSDm
|13
|GBPUSDm
|2
|EURUSDm
|-1
|USDCADm
|-4
|XAUUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|GBPCADm
|0
|NZDCHFm
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTECm
|388K
|US30m
|18K
|US500m
|-328
|BTCUSDm
|134K
|GBPUSDm
|195
|EURUSDm
|-72
|USDCADm
|-506
|XAUUSDm
|4.3K
|NZDUSDm
|-15
|GBPCADm
|-60
|NZDCHFm
|-7
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.71 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +9.66 USD
연속 최대 손실: -7.29 USD
Trade with Logic
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
78%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
65
0%
569
43%
0%
1.28
0.10
USD
USD
32%
1:500